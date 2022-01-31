Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Hedefte Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini var

Fenerbahçe bir süredir sol bek ve forvet transferlerine yoğunlaşmış durumdaydı. Bu iki mevki için de belirlenen adaylarda artık son noktaya gelinmiş durumda. Sol bek için Ghislain Konan, golcü için ise Haris Seferoviç'in artık bittiği konuşuluyor.

İsmail Kartal öncelik verdiği bu takviyelerin ardından yönetime yeni transfer hedeflerini listeledi. İsmail Kartal'ın tarif ettiği oyuncu modeli 6-8 numara oynayabilen bir orta saha.

Yönetimin bir müddettir bu tarifeye uyan bir isme imza attırmak için çalışlarına devam ettiği belirtildi. Listede önemli isimler bulunuyor. Arsenal'ın Mısır'lı yıldız oyuncusu Mohamed Elneny de bunlardan biri. Mısırlı oyunucun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe Konan transferinde olduğu gibi makul bir ücretle oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

Gündeme gelen diğer bir oyuncu ise İnter'de forma giyen İtalyan orta saha Roberto Gagliardini. İtalyan oyuncu bu sezon interde 14 resmi maçta forma giydi. Oyuncu için düşünülen formül ise sezon sonuna kadar kiralama.