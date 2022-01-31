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  3. Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Hedefte Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini var

Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Hedefte Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini var

Sol bek ve forvet transferlerinde artık sona gelen sarı lacivertliler istikameti orta sahaya çevirdi. Yeni teknik direktör İsmail Kartal orta saha transferi için “İki yönlü 6-8 numara oynayabilen bir oyuncu olabilir” tarifini verdi. Listenin başında yer alan isimler Arsenal’ın yıldızı Elneny ve İnter'li Gagliardini.

Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Hedefte Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini var

Fenerbahçe bir süredir sol bek ve forvet transferlerine yoğunlaşmış durumdaydı. Bu iki mevki için de belirlenen adaylarda artık son noktaya gelinmiş durumda. Sol bek için Ghislain Konan, golcü için ise Haris Seferoviç'in artık bittiği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Hedefte Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini var

İsmail Kartal öncelik verdiği bu takviyelerin ardından yönetime yeni transfer hedeflerini listeledi. İsmail Kartal'ın tarif ettiği oyuncu modeli 6-8 numara oynayabilen bir orta saha.

Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Hedefte Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini var

Yönetimin bir müddettir bu tarifeye uyan bir isme imza attırmak için çalışlarına devam ettiği belirtildi. Listede önemli isimler bulunuyor. Arsenal'ın Mısır'lı yıldız oyuncusu Mohamed Elneny de bunlardan biri. Mısırlı oyunucun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe Konan transferinde olduğu gibi makul bir ücretle oyuncunun transferini bitirmek istiyor. 

Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Hedefte Mohamed Elneny ve Roberto Gagliardini var

Gündeme gelen diğer bir oyuncu ise İnter'de forma giyen İtalyan orta saha Roberto Gagliardini. İtalyan oyuncu bu sezon interde 14 resmi maçta forma giydi. Oyuncu için düşünülen formül ise sezon sonuna kadar kiralama.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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