Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın son halleri paylaşıldı!

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında Ozan Tufan ve Altay Bayındır talihsizlik yaşadılar. Maçta Ozan Tufan'ın Malatyaspor'dan Mina'nın ayağına bastığı, kaleci Altay'ın ise Jahovic'in ofsayt pozisyonunda aldığı darbe sonrası görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Fenerbahçe'de iki futbolcunun aldığı darbe sonrası son halleri...

Ozan tufan: "İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan gidip bakmadı bile. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktır." dedi.