Fenerbahçe'de patron kim! Takımda lider eksikliği mi var?

Fenerbahçe spor kulübü Trabzonspor yenilgisinin hemen ardından kurmaylarına takımın neden bu kadar kötü ve konsantrasyondan uzak bir şekilde olduğunu ve bu konuyu araştırmaları emrini verdi. Geldiği günden beri sırasıyla Philip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal ve son olarak Tahir Karapınar ile devam eden başkan Ali Koç daha sonra yardımcı antrenörlüğe eski futbolcuları Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio gibi isimleri getirmişti.

KAPTAN EMRE KOLLARI SIVADI

39 yaşına gelen Emre Belözoğlu ise yeni sezondan itibaren futbolu bırakarak antrenörlük için kolları sıvamış durumda. Takımda bu kadar sözü geçen eski futbolcuların olmasına rağmen mevcut takım oyuncularının bu olaya çok alışamadıkları ve bu durum karşısında da epey ikilemde kaldıkları söylentiler arasında.

TAKIM İÇİ DİSİPLİN ONUN İŞİ

Yeni sezon planlamasına hangi teknik direk direktör ile devam edeceği merak konusu olan Fenerbahçe'nin büyük ölçüde deneyimli teknik adam Nenad Bjelica ile anlaştığı iddia edildi. Çalıştırdığı takımlarda sözü geçen tek adam olarak bilinen başarılı teknik direktör, kulüp yönetimini de işlerine karıştırmamasıyla ünlü. Fenerbahçe'nin sırf bu rolünden dolayı takım içerisindeki disiplini tekrar dizayn etmesine kesin gözüyle bakılan Bjelica'nın teklife sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında olduğu ifade edildi.