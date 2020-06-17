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  3. Fenerbahçe'de patron kim! Takımda lider eksikliği mi var?

Fenerbahçe'de patron kim! Takımda lider eksikliği mi var?

Aziz Yıldırım'ı mağlup ederek Başkanlığa seçilen Ali Koç, göreve geldiği günden beri yoluna dört farklı teknik adam ile devam etti. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra huzursuzluğun sebebinin takım içinde söz sahibi çok fazla kişinin olması ve belli bir liderin olmayışından kaynaklandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de patron kim! Takımda lider eksikliği mi var?

Fenerbahçe spor kulübü  Trabzonspor yenilgisinin hemen ardından kurmaylarına takımın neden bu kadar kötü ve konsantrasyondan uzak bir şekilde olduğunu  ve bu konuyu araştırmaları emrini verdi. Geldiği günden beri sırasıyla Philip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal ve son olarak Tahir Karapınar ile  devam eden başkan Ali Koç daha sonra yardımcı antrenörlüğe eski futbolcuları Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio gibi isimleri getirmişti.

Fenerbahçe'de patron kim! Takımda lider eksikliği mi var?

KAPTAN EMRE KOLLARI SIVADI

39 yaşına gelen Emre Belözoğlu ise yeni sezondan itibaren futbolu bırakarak antrenörlük için kolları sıvamış durumda. Takımda bu kadar sözü geçen eski futbolcuların olmasına rağmen mevcut takım oyuncularının bu olaya çok alışamadıkları ve bu durum karşısında da epey ikilemde kaldıkları söylentiler arasında. Fenerbahçe'de patron kim! Takımda lider eksikliği mi var?

TAKIM İÇİ DİSİPLİN ONUN İŞİ

Yeni sezon planlamasına hangi teknik direk direktör ile devam edeceği merak konusu olan Fenerbahçe'nin büyük ölçüde deneyimli teknik adam  Nenad Bjelica ile anlaştığı iddia edildi. Çalıştırdığı takımlarda sözü geçen  tek adam  olarak bilinen başarılı teknik direktör, kulüp yönetimini de işlerine karıştırmamasıyla ünlü. Fenerbahçe'nin sırf bu rolünden dolayı takım içerisindeki disiplini tekrar dizayn etmesine kesin gözüyle bakılan Bjelica'nın teklife sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de patron kim! Takımda lider eksikliği mi var?



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