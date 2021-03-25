Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Yunanistan Milli takımında sakatlandı
Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Yunanistan Milli Takımı antrenmanda sakatlandı. Oyuncunun son durumu da sarı lacivertliler tarafından da takip ediliyor.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, Yunanistan Milli Takımının 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacağı İspanya maçının hazırlıkları kapsamındaki antrenmanda sakatlandı.
İSPANYA MAÇINDA OYNAMAYABİLİR
Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Pelkas'ın durumuna ilişkin yapılan açıklamada oyuncunun kalça sakatlığı yaşadığı ifade edilerek, futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.
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