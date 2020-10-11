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Fenerbahçe'de Perotti riske edilmeyecek!

Bu sezon birçok transferle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin son transferlerinden birisi de Diego Perotti olmuştu. Ancak sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncunun, birkaç hafta boyunca risk edilmeyeceği bildirildi.

Fenerbahçe'de Perotti riske edilmeyecek!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti'nin, sarı-lacivertli formayı giymesi zaman alacak. Bu sezon 18 oyuncu ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de en dikkat çeken transferlerden birisi olan Arjantinli Perotti, son dönemde birçok sakatlık yaşamıştı. Çok fazla adale sakatlığı yaşayan yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'deki ilk haftalarında riske edilmeyeceği söylendi. 

İki haftalık tedavi süreci geride kalan oyuncunun bir hafta içinde de kademeli olarak takıma katılacağı ifade edildi. Ancak Perotti’nin ilk 11’e girmesi ve tam kapasite ile hazır hale gelmesi için yaklaşık bir aylık süreç gerekiyor.

Fenerbahçe'de Perotti riske edilmeyecek!

İKİNCİ YARILARDA OYUNA GİREREK FORM TUTACAK

Maçların ikinci yarılarında süre alarak form tutması planlanan futbolcunun risk almadan tam kapasiteye çıkarılması hedefleniyor. Aksi taktirde Arjantinli oyuncunun kendisini zorlaması, acele etmesi tekrar bir adale sakatlığına yol açabilir. Bu nedenle “sıfır risk” alarak Perotti takıma kazandırılacak.

Kaynak: Fanatik

Onur Çelik
Spor Editörü


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