Fenerbahçe'de peş peşe sakatlık! Maçı 10 kişi tamamlayacak!
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'un son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede peş peşe sakatlık yaşanması üzerine sarı lacivertli takım maçı 10 kişi tamamlayacak.
Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken heyecan da dozunu giderek artırıyor. Lig'in 11. haftasında Konyaspor'un son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede peş peşe sakatlık yaşandı.
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçında, Altay Bayındır'ın ardından Enner Valencia da sakatlandı. Yıldız oyuncu sedye ile oyundan çıktı
Sarı lacivertli takım oyuncu değişikliği hakkı bittiği için maçı 10 kişi tamamlayacak.