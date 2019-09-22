Garry Rodrigues Galatasaray maçında oynamayacak mı?

Fenerbahçe'de Rodrigues'in durumu belli oldu!
Fenerbahçe'nin futbolcularından Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma olduğu tespit edildi. Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Garry Rodrigues, Ankaragücü maçında sakatlanmıştı.
Rodrigues'in Galatasaray maçında yer alamayacağı açıklandı.
SARI LACİVERTLİLERE ŞOK!
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği kaydedildi.
Çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım ise görev verilmesi durumunda Galatasaray maçında forma giyebilecek.
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