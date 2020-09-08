Bismil'den sınırda görev yapan asker ve sağlıkçıların pekmez himetiBAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına bir tepki de Fas'tanKanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 9 Eylül ÇarşambaHatayspor'un anlaştığı Adama Traore kimdir?Ankara Valiliği açıkladı! 47 şüpheli için ihalede rüşvet soruşturması!SEY Vakfı öğrenciler için heykel tasarım yarışması başlattıFOX TV Yayın akışı | 9 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?Hatayspor'da Adama Traore ile prensip anlaşmasına varıldı!Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 9 Eylül Çarşamba yayın akışıİtalya ile Türkiye arasında güneş enerjisi santral sözleşmeleri
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan üç futbolcu antrenmana katılmadı

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan üç futbolcu antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020-21 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken üç yıldız isim, Vedat Muriq, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle atrenmanlara katılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan üç futbolcu antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020-21 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11:00'de başlayan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın basına açık son bölümünde ise 5'e 3 top kapma çalışması yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muriq, Garry Rodrigues ile dünkü çalışmada bileğine darbe alan Sedar Aziz idmana katılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaparken Jose Sosa ise öğlen saatlerinde hazırlıklarını sürdürecek.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT