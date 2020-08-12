Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un yönetim kuruluna sunduğu istifa dilekçesinin, kabul edildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan vekili Semih Özsoy'un yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçenin kulübe iletildiği ve yönetim kurulu ise aldığı karar doğrultusunda bu istifayı kabul ettiği bildirildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir.

Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz."