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Fenerbahçe’de ‘Sefa Kalya’ koreografisi’

Fenerbahçe tribünleri, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler tribün lider Sefa Kalya'yı unutmadı.

Fenerbahçe’de ‘Sefa Kalya’ koreografisi’

Fenerbahçe tribünleri, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler tribün lider Sefa Kalya'yı unutmadı. Sarı-lacivertli tribünler Kalya adına Okul açık tribününde bir koreografi gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünler geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Sefa Kalya'yı unutmadı. Okul açık tribününde yapılan koreografide Kalya'nın resmi açılırken, "Bizim Fenerbahçeliliğimizi Yüreğimizden Söküp Atamazlar" ibaresi yer aldı.

Kaynak: İHA




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