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  4. Fenerbahçe'de Şenol Çorlu sürprizi! Eme Belözoğlu'nun ekibine katıldı

Fenerbahçe'de Şenol Çorlu sürprizi! Eme Belözoğlu'nun ekibine katıldı

Fenerbahçe'de Şenol Çorlu, yardımcı antrenör olarak teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibine katıldı.

Fenerbahçe'de Şenol Çorlu sürprizi! Eme Belözoğlu'nun ekibine katıldı

Göreve gelmesiyle takıma pozitif bir hava katan ve şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın sadece 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de pro lisansı olmayan Emre Belözoğlu'nun süresi doldu. Bunun üzerine Fenerbahçe, eski futbolcusu ve teknik direktör Şenol Çorlu'yu teknik kadroya dahil etti. Böylece Fenerbahçe olası bir krizi de çözüme kavuşturmuş oldu.

EMRE'NİN UEFA LİSANSI VAR

Bilindiği gibi Emre Belözoğlu'nun pro lisansı bulunmuyor, ancak UEFA A lisansı var. Emre Belözoğlu'nun TFF talimatlarına göre 15 günlük süresi dolduğu için Belözoğlu, Kasımpaşa maçı ile birlikte maç önü ve sonu basın toplantılarına katılamayacak.

ŞENOL ÇORLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şenol Çorlu (eski futbolcu ve teknik direktör) 3 Aralık 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çorlu profesyonel futbolculuk kariyerine Petrol Ofisi takımında başladı. Kariyerinde sırasıyla Orduspor, Sakaryaspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe'de top koşturdu.

Şenol Çorlu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Fenerbahçe haberleri: Şenol Çorlu kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?

.Fenerbahçe'de Şenol Çorlu sürprizi! Eme Belözoğlu'nun ekibine katıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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