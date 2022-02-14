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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un durumu beklenenden farklı çıktı!

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan bir süre uzak kalması beklenen Serdar Dursun, özel maske sayesinde takıma daha erken katılabilir.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un durumu beklenenden farklı çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin Giresunspor'a konuk olduğu mücadelede sakatlık yaşayan Serdar Dursun, sarı-lacivertli ekipte üzüntü yaratmıştı.

Ameliyata giren yıldız futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği ve özel maske ile sahalara beklenenden daha erken dönebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un durumu beklenenden farklı çıktı!

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Elmacık kemiği bölgesinde problem yaşayan Serdar Dursun'a platin takılmasına gerek olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda özel maske ile çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak Dursun'un, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebileceği aktarıldı. Fenerbahçe perşembe günü UEFA Konferans Ligi son 32 turunda Slavia Prag ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un durumu beklenenden farklı çıktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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