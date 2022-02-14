Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un durumu beklenenden farklı çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin Giresunspor'a konuk olduğu mücadelede sakatlık yaşayan Serdar Dursun, sarı-lacivertli ekipte üzüntü yaratmıştı.

Ameliyata giren yıldız futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği ve özel maske ile sahalara beklenenden daha erken dönebileceği aktarıldı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Elmacık kemiği bölgesinde problem yaşayan Serdar Dursun'a platin takılmasına gerek olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda özel maske ile çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak Dursun'un, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebileceği aktarıldı. Fenerbahçe perşembe günü UEFA Konferans Ligi son 32 turunda Slavia Prag ile karşılaşacak.