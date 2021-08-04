Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları kapsamında kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilen oyuncularla ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda sarı lacivertli takım Sinan Gümüş ve Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Bunun üzerine Fenerbahçe'de Sinan Gümüş neden kadro dışı bırakıldı? Sinan Gümüş hangi takıma transfer olacak? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE'DE SİNAN GÜMÜŞ NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün yedek kalmak istemediği ve kadro planlamasında düşünülmediği için kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den iki oyuncunun kadro dışı bırakılmasına ilişkin alınan karara ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

SİNAN GÜMÜŞ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görevine son verilen ve Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut'un Sinan Gümüş'ü takımda görmek istediği iddia edildi.

SİNAN GÜMÜŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sinan Gümüş, 15 Ocak 1994 tarihinde Almanya’nın Pfullendorf kentinde dünyaya geldi. Futbola doğduğu şehrin takımının altyapısında başladı.

2011'de Stuttgart altyapısına geçen Sinan Gümüş, 1.5 sezonda 21 maça çıktığı Stuttgart 19 yaş altı futbol takımında 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.

2012-2013 sezonunun ikinci devresinden itibaren Stuttgart B takımında forma giyen ve 1.5 sezonda 32

karşılaşmada şans bulan Sinan Gümüş, 1 gol kaydederken, iki de gol pası verdi.

2014-2019 yılları arasında Galatasaray’da oynayan Sinan Gümüş, 116 karşılaşmada 33 gol atarken 16 da asiste imza attı.

2019 yazında İtalya Ligi Serıe A'nın köklü ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunun ikinci yarısındaysa ülkemizde Antalyaspor da oynadı. Sinan Gümüş, Akdeniz ekibinde oynadığı 13 karşılaşmada 5 gol kaydederken, 1 de asist yaptı.

1 metre 79 santimetre boyunda, hücum hattında iki kanatta da görev yapabilen Sinan Gümüş, fizik gücü, yaptığı asistler ve attığı gollerle dikkat çekiyor.

2020 yılı yaz transfer döneminde Genoa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Gümüş, 2020-2021 sezonunda çıktığı 20 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.