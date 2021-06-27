Fenerbahçe'de Slaven Bilic gerçeği ortaya çıktı! Çin Kulübü izin vermeyince teklifi reddetti
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü. Sabah gazetesi muhabiri Volkan Demir'in aktardığına göre ise Bilic, sarı lacivertlilerin teklifini kabul etti, Çin ekibi Beijing Guoan izin vermeyince başarılı teknik adam Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Pazartesi günü açıklayacaklarını söylediği teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken sarı lacivertlilerin bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Slaven Bilic ile 10 gündür sürdürdüğü görüşmelerden sonra anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
TEKLİFİ REDDETMEK ZORUNDA KALDI
Ancak Bilic'in görev yaptığı Çin kulübü Beijing Guoan F.C.'den izin alamadığı için Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği ortaya çıktı.
BİLİC'İN ISRARI SONUÇ VERMEDİ
Sabah Spor'dan Volkan Demir'in haberine göre Hırvat teknik adam Slaven Bilic, tüm çabalarına rağmen Çin kulübü Guan'dan izin alamadığı için dün gece saatlerinde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetmek zorunda kaldı.
ASIL NEDEN ORTAYA ÇIKTI
Bilic'in gelmemesindeki en büyük nedenin Çin kulübünün Bilic'in ayrılığı için tazminat talep etmesi olduğu öğrenildi.