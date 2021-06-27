Son dakika | Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor, dumanlar gökyüzünü kapladı2021 YKS tercih ekranı! YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite tercihi nasıl yapılır?Havada panik anları! Kuş sürüsü az kalsın faciaya neden olacaktı! Kuş sürüsünün çarptığı uçak havalimanına geri döndüFenerbahçe'de Slaven Bilic gerçeği ortaya çıktı! Çin Kulübü izin vermeyince teklifi reddettiSon dakika | Orman Genel Müdürlüğü acı haberi verdi: Marmaris'te bir personel şehit olduSonunda o gün geldi: Sokağa çıkma yasağının olduğu son pazar günü! İşte İstanbul'da son durum...Işık hızıyla başladı, ışık hızıyla sona erdi! Aşkta bir türlü dikiş tutturamadı | Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan ayrıldıDr. Muhammed Keskin paylaştı! Görenler dehşete düştü: İşte koronavirüs geçirdikten sonra akciğerden çıkanlarYDT sınav süresi 2021 | YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?Hadise'den anlam yüklü pazar paylaşımı! Ayrılık acısını atlattım dercesine gülümsedi
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Fenerbahçe'de Slaven Bilic gerçeği ortaya çıktı! Çin Kulübü izin vermeyince teklifi reddetti

Fenerbahçe'de Slaven Bilic gerçeği ortaya çıktı! Çin Kulübü izin vermeyince teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü. Sabah gazetesi muhabiri Volkan Demir'in aktardığına göre ise Bilic, sarı lacivertlilerin teklifini kabul etti, Çin ekibi Beijing Guoan izin vermeyince başarılı teknik adam Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

Fenerbahçe'de Slaven Bilic gerçeği ortaya çıktı! Çin Kulübü izin vermeyince teklifi reddetti

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Pazartesi günü açıklayacaklarını söylediği teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken sarı lacivertlilerin bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Slaven Bilic ile 10 gündür sürdürdüğü görüşmelerden sonra anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

TEKLİFİ REDDETMEK ZORUNDA KALDI

Ancak Bilic'in görev yaptığı Çin kulübü Beijing Guoan F.C.'den izin alamadığı için Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Slaven Bilic gerçeği ortaya çıktı! Çin Kulübü izin vermeyince teklifi reddetti

BİLİC'İN ISRARI SONUÇ VERMEDİ

Sabah Spor'dan Volkan Demir'in haberine göre Hırvat teknik adam Slaven Bilic, tüm çabalarına rağmen Çin kulübü Guan'dan izin alamadığı için dün gece saatlerinde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de Slaven Bilic gerçeği ortaya çıktı! Çin Kulübü izin vermeyince teklifi reddetti

ASIL NEDEN ORTAYA ÇIKTI

Bilic'in gelmemesindeki en büyük nedenin Çin kulübünün Bilic'in ayrılığı için tazminat talep etmesi olduğu öğrenildi. 

Fenerbahçe'de Slaven Bilic gerçeği ortaya çıktı! Çin Kulübü izin vermeyince teklifi reddetti

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT