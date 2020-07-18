Fenerbahçe'de şok ayrılık!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon yapılanması kapsamında büyük bir değişim yaşanıyor. Yeni sezonda Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Igor Kokoskov ile anlaşmıştı. Yeni koçu ile transferlere hız kesmeden devam eden Fenerbahçe Beko, ayrılıkları da birbir yaşıyor.

VALENCIA BASKET İLE ANLAŞTI

Sarı-lacivertlilerde birçok isimle yollar ayrılırken bu oyunculara bir yenisi eklendi. Sırp basketbolcu Nikola Kalinic, İspanya'nın Valencia Basket takımına transfer oldu.

Valencia resmi hesabından Kalinic transferini duyururken, ''Yeni evine hoş geldin, Nikola" ifadeleri kullanıldı.