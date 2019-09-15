Fenerbahçe'de şok! Emre Belözoğlu'ndan kötü haber Fenerbahçe’nin Andorra ile oynadığı milli maçta sakatlık yaşayan ve sebeple de ağrılar çeken kaptan Emre Belözoğlu’nun durumu belli oldu.

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Fenerbahçe, ligin 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fakat Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kafilesinde yer almayacak. Emre Belözoğlu’nin yerine Alanyaspor karşısında ilk 11’de yeni transfer Luiz Gustavo görev yapacak. Brezilyalı futbolcu böylece sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmış olacak.



