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  3. Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Erol Bulut gönderiliyor mu?

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Erol Bulut gönderiliyor mu?

Fenerbahçe'de üst üste gelen kötü sonuçların ardından Erol Bulut ve ekibi yüksek sesle tartışılmaya başladı. Sarı-lacivertli taraftarların isteği, genç teknik adam ile yolların ayrılması iken, yönetimin vereceği karar merak konusu.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Erol Bulut gönderiliyor mu?

Süper Lig'de tarihinin en yoğun iki transfer dönemini geçiren Fenerbahçe, sezon öncesinde ve ara transfer döneminde 20'nin üzerine yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Ali Koç'un sarı-lacivertli yönetimde geçirdiği 3. sezonunda şampiyonluk için yarattığı bu dönüşüm, taraftarı memnun etmiyor.

2020-2021 sezonunun başında yapılan transferler ve kadro kalitesi öne sürülerek, Fenerbahçe'nin şampiyonluk için favori olduğu ve sezonu rakiplerinin önünde bitireceği konuşuluyordu. Ancak, ilk büyük takım deneyimini Fenerbahçe'de yaşayan Erol Bulut, kadro kalitesinin yanında oyun kalitesini yükseltemediği gerekçesiyle taraftarın hedefi haline geldi. Kadıköy'de alınan Galatasaray yenilgisi ve Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenerek kupaya veda edilmesi, sarı-lacivertli taraftarlar için bardağı taşıran son damla oldu. Sosyal medya üzerinden sesini duyurmak isteyen Fenerbahçeliler, Erol Bulut'un gönderilmesi için yapılan etiket çalışmalarıyla yönetime sesleniyor. 

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Erol Bulut gönderiliyor mu?

YÖNETİM DE RAHATSIZ

Taraftarların yanı sıra, Erol Bulut'un, yaz transfer ve ara transfer döneminde kadro dönüşümü için harcanan paraların karşılığını 'oyun kalitesi' olarak veremediğini düşünen Fenerbahçeli yöneticilerin de olduğu söyleniyor. Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, Erol Bulut'un yanında olduklarını söylemesine rağmen, bazı yöneticiler genç çalıştırıcının takımdan gönderilmesi için Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na baskı yaptığı öğrenildi. 

CHRISTOPH DAUM SESLERİ

Fenerbahçe'de iki kez şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Daum, sarı-lacivertlilerin Başakşehir yenilgisinin ardından Instagram hesabından 'İstanbul' paylaşımı yaparak taraftarı heyecanlandırdı. 

Daum'un kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da çarpıcı açıklamalar geldi. Akın, canlı yayında "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu.

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