Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu şoku! Cumhurbaşkanı adaylığı kapılarını yine kapattı: Belediye başkanlarımız görevlerinin başındaFenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldiBeşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiGaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle | Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkiFatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiAK Partili Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" diyerek duyurdu: Öğrenci kartlarına gelen zammın iptali için İBB Meclisine teklif sunulacakFenerbahçe Safiport - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Seda Sayan'ın Prag'da evlenecek olmasına şaşıran Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken sözler: Ben yaparsam Ukrayna'da yaparım
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

Fenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

Fenerbahçe'nin seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısında Kulüp Başkanı Ali Koç ve başkan adaylığı için adı konuşulan Saadettin Saran bir araya geldi.

Fenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, divan yönetimi seçimi maddesinin yer aldığı gündemle başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve konuşmaların  sert geçtiği Divan Kurulu toplantısında Nail Kır, Sait Yılmaz, Vefa Küçük ve Uğur Dündar yarışıyor. 

Fenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

Sarı lacivertli kulübün Divan Kurulu Başkanını belirlemek için sandık başına gelen kongre üyelerinden Saadettin Saran, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'la bir araya geldi. İkili kısa bir süre sohbet ederken, rahat tavırlar ise dikkat çekti. 

Fenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi Fenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi Fenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi Fenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT