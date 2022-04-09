Fenerbahçe'de sürpriz buluşma! Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi Fenerbahçe'nin seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısında Kulüp Başkanı Ali Koç ve başkan adaylığı için adı konuşulan Saadettin Saran bir araya geldi.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, divan yönetimi seçimi maddesinin yer aldığı gündemle başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve konuşmaların sert geçtiği Divan Kurulu toplantısında Nail Kır, Sait Yılmaz, Vefa Küçük ve Uğur Dündar yarışıyor. Sarı lacivertli kulübün Divan Kurulu Başkanını belirlemek için sandık başına gelen kongre üyelerinden Saadettin Saran, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'la bir araya geldi. İkili kısa bir süre sohbet ederken, rahat tavırlar ise dikkat çekti. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri