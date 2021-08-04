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  3. Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi flaş bir karar alındı. Sarı lacivertli ekip Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bu şok karar sonrası Fenerbahçe taraftarı neler olduğunu merak ederek araştırıyor. Peki Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Yeni sezona kısa bir süre kalırken takımlar transfer açıklamalarını duyuruyor. Bu sezon transferde sessiz kalan Fenerbahçe'de ise ilginç bir kadro dışı duyurusu geldi. Sarı lacivertliler daha önce hakkında ayrılık haberi çıkmayan ve takımda mutlu olduğu görülen Caner Erkin'i kadro dışı bıraktığını açıkladı. Taraftarlar ise bu kararın arkasındaki gerçeği merak etmeye başladı. Peki Fenerbahçe'de Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

CANER ERKİN NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de yeni bir sistem denediği ifade ediliyor. Takımı hazırlık maçlarında da farklı bir formasyonla sahaya çıkaran Portekizli çalıştırıcı, farklı bir oyun tarzı benimsetmeye çalışıyor. Milliyetin haberine göre Pereira, Caner Erkin'in bu sisteme uymadığını düşünerek oyuncuyla yolları ayırmak istedi.

"SEN İYİ BİR OYUNCUSUN"

Vitor Pereira'nın Caner Erkin'e sisteme uymadığını beirterek , kadro dışı kalacak bir oyuncu olamdığını da aktardığı belirtildi. Pereira'nın deneyimli sol beke "Sen iyi bir oyuncusun. Bu kararım kaliten ile ilgili değil. Benim oynatacağım sisteme uymuyorsun. İlk 11 oynamaya alışkın bir oyuncu olduğun yedek kalmak senin için sorun olabilir" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sol bek Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

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