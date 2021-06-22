Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor: Nenad Bjelica ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu ile sezonun tamamlanmasıyla birlikte sarı lacivertliler yeni sezonda yabancı bir teknik direktör ile devam etme kararı almıştı. Emre Belözoğlu'na veda edilmesinin ardından Başkan Ali Koç'un Bielsa ayarında bir hoca baktıklarını ifade etmesinin ardından takım çalıştırmayan çok sayıda teknik direktör haberlere konu olmuştu.

LUCİEN FAVRE'NİN ŞARTLARI AĞIR GELDİ

Taraftarın aklında olan bir numaralı isim olan Lucien Favre'nin ekonomik şartlarının ağır olması ile sarı lacivertliler geri adım atarken geçtiğimiz yıl adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica gündeme geldi.

KONTRATINI SONLANDIRIP FENERE GELECEK

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre sarı-lacivertli yönetimin temasa geçtiği ve olumlu cevap aldığı Nenad Bjelica sözleşmesinin devam ettiği Osijek kulübü ile kontratını fesih etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bjelica, ayrılması halinde Fenerbahçe için yola çıkacak.

ALİ KOÇ GENEL KURUL ÖNCESİ TAKIMIN BAŞINDA GÖRMEK İSTİYOR

Başkan Ali Koç'un seçimli genel kurul sonrası Bjelica'yı takımın başında görmek istediği ifade edildi.

BALİC'TEN BİLGİ ALDI

Hırvat hocanın ekibinde Süper Lig'i iyi bilen Elvir Baliç'in yer alacağı belirtildi. 49 yaşındaki çalıştırıcının Dinamo Zagreb ile iki lig bir de kupa şampiyonluğu bulunuyor.