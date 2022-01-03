Fenerbahçe'de teknik direktörün ismi belli oluyor! İşte Ali Koç ve yönetimin planı...

Sezona iyi bir başlangıç yaparak girse de hem ligde hem de Avrupa'da üst üste aldığı başarısız skorlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından teknik direktör belirsizliği sürüyor. Daha önce birçok isimle görüşen ve takımın başına kaliteli bir hoca getirmek isteyen başkan Ali Koç'un ise bu hafta içerisinde teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.

BİLİC, FENER'E YAKIN

Fenerbahçe'nin ilk teklif götürdüğü isimler arasında yer alan Slaven Bilic'in şu anda en güçlü adaylar arasında bulunduğu ifade ediliyor. Sezon başında da görüşülen Hırvat teknik adam, Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından yeniden yönetimin radarına girdi. Sarı-lacivertli ekip deneyimli teknik direktöre teklifini iletti ve beklemeye koyuldu.

İSMAİL KARTAL B PLANI

Fenerbahçe'de istenilen yabancı hocanın bulunamaması durumunda yerli teknik direktör adayları arasında ise birkaç isim yer alıyor. 2014 - 2015 sezonunda sarı-lacivertli ekibi çalıştıran ve etkili bir istatistik yakalayan İsmail Kartal, yeniden Fenerbahçe'nin adayları arasına girdi. Bilic'ten gelecek habere göre yönetimin B planı olarak Kartal'ı beklettiği ifade edildi.

OKAN BURUK SON ALTERNATİF

Yabancı teknik direktörler arasından kaliteli bir isim seçmek isteyen sarı-lacivertli ekipte Jöchaim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıksa da bu hocalarla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı. Kalitesini ispatlamayan yabancı teknik direktörle anlaşmak istemeyen Fenerbahçe'de yerli alternatif olarak görülen son isim ise Okan Buruk oldu. Son olarak Başakşehir'de görev alan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Buruk'un yeniden lige dönmek istediği ve Fenerbahçe ile yeni bir meydan okumaya girebileceği düşünülüyor.