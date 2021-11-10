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Fenerbahçe'de Tisserand şoku! Milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Fenerbahçe Milli araya girmeden önce sakatlıklarla boğuşurken kötü haberler de gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde önce Berke ve İrfancan'ın sakatlık haberleri duyurulurken şimdi de Tisserand'ın sakatlık nedeniyle Milli takımının kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tisserand şoku! Milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Sezonun başından itibaren sakatlıklar nedeniyle yüzü bir türlü gülmeyen Fenerbahçe'de kötü haberler gelmeye devam ediyor. Milli araya girmeden önce kalecisi Altay Bayındır'ı uzun bir süre kaybeden sarı lacivertliler, yerine geçen Berke'nin de sakatlandığını ifade etti. İrfan Can Kahveci'den de olumsuz haberi alan sarı lacivertlilerde şimdi de Tisserand şoku yaşanıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde top koşturan oyuncunun sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

KAMP SIRASINDA SAKATLANDI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yarın Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü ise Benin ile mücadele edecek milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand'ın, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Tisserand şoku! Milli takım kadrosundan çıkarıldı!,

YERİNE ZOLA ALINDI

Açıklamada sakatlığın detaylarına yer verilmezken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hector Cuper'in, Tisserand'ın yerine Arsene Zola'yı kadroya dahil ettiklerini ifade etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasını 30 kez terleten Marcel Tisserand, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'de Tisserand şoku! Milli takım kadrosundan çıkarıldı!

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