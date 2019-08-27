Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Fransız savunma oyuncusu Adil Rami de Sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman, üçerli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Adil Rami de Sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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DHA