Fenerbahçe'de yeni forvet adayı Ze Luis!

Süper Lig'de bu sezon oldukça iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, geçen sezonun yıldızı Vedat Muriqi'i rekor bir bonservis bedeliyle Lazio'ya sattı. 20 milyon Euro artı bonuslarla Lazio'ya transfer olan yıldız golcünün yeri doldurulmaya çalışıyor. Transferde birçok farklı oyuncunun adını geçtiği dönemde, Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni hedefi Porto'nun 29 yaşındaki golcüsü Ze Luis.

BEŞİKTAŞ'TA İLGİLENİYORDU

Adı Fenerbahçe ile anılan Ze Luis, transfer döneminin başlarında Beşiktaş ile anılıyordu. Sergen Yalçın'ın da hedeflerimiz arasında diye belirttiği Ze Luis için Fenerbahçe, temas kurdu. Son olarak Tisserand'ı İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, forvet transferinde de geç kalmak istemiyor. Bu transfere kısa süre içerisinde nokta koymayı isteyen Fenerbahçe, görüşmelerini hızlandıracak.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Yeşil Burun Adalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkan Ze Luis, 7 gol kaydetti.