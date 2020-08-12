Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına hızla devam ediyor. Stoper ve forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni biri isim ortaya atıldı. AEK forması giyen forvet oyuncusu Marko Livaja, Fenerbahçe için önerildi.

AEK ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 2 milyon euro olduğu ve maaşının da 2.2 milyon euro olduğu kaydedildi.

Hem forvet hem de forvet arkası oynayabilen Marko Livaja, bu sezon AEK ile toplam 41 maça çıkarken 15 gol ve 12 asist üretti.

2 sezon önce Las Palmas'tan AEK'ya transfer olan Livaja, Yunanistan'da sezonun en iyi transferi seçilmişti.

MARKO LİVAJA KİMDİR?

1993 yılında Hırvatistan doğan Livaja, 26 yaşında. 10 numara ve forvet bölgelerinde görev yapan oyuncu, 1.82 boyunda. 2018 yılında Las Palmas'tan AEK'ya transfer olan Marko Livaja, bu sezon ligde 22 maçta 6 gol attı 5 asist yaptı. Marko Livaja tüm kulvarlarda ise bu sezon 41 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi.