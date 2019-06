Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlıyor.

Yeni sezon hazırlıkları hakkında kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Takımımız, 1 Temmuz Pazartesi günü Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelecek ve ilk antrenmanını yapacak. Çalışmalarını 2 gün boyunca İstanbul'da sürdürecek olan Fenerbahçe, 3 Temmuz Çarşamba günü kamp için Fenerbahçe Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. 13 Temmuz'a kadar Düzce'de kamp yapacak olan Takımımız, kampın son günü Boluspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Hazırlıklarına Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek olan Fenerbahçe, 18 Temmuz Çarşamba günü Ümraniyespor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Ardından 21-25 Temmuz tarihleri arasında Avusturya kampına gidecek olan Fenerbahçe, 22 Temmuz Pazartesi günü Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü de Hertha Berlin takımı ile hazırlık maçları yapacak. 29-31 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele edecek olan Fenerbahçe, 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak. Turnuvanın final ve üçüncülük/dördüncülük maçı 31 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Fenerbahçemiz bu turnuvanın ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek. Fenerbahçe, 7 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Cagliari takımı ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak. Takımımızın son hazırlık maçı ise 11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu maçla ilgili detaylar kesinleştikten sonra açıklanacak."

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı planlaması şu şekilde:

13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Boluspor

18 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Ümraniyespor

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)

DHA