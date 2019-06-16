Fenerbahçe’de yönetim kurulunun talepleri kabul edildi

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda yönetin kurulu, üyelerden bazı konular hakkında yetki istedi ve oy birliği ile kabul edildi.

Fenerbaçe'nin Mali Genel Kurulu'nda yönetim, bazı konularda üyelerden yetki istedi. Yönetim kurulu, ilk olarak üyelerden spor branşlarıyla ilgili şirketler, ticari işletmeler ve gayrimenkul yatırımlarla ilgili görev süresinin bitimine kadar yetki talep etti. Ayrıca Fenerbahçe Üniversitesi ile Medicana Grubu ile yapılması planlanan iş birliğinin hakkında yetki istendi.

Bu maddeler ayrı ayrı üyelerin oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: İHA