Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması: Alın terimiz, davamızdı; haklıydık, kazandık! Şimdi hesap vakti!

Fenerbahçe Spor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada," 3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe’yi ele geçirme odaklı sürece dair devam eden davanın; Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından 27 Aralık 2021’de onama kararıyla sona ermesi ile ilgili gazetelere 'Fenerbahçemizin haklılığını haykıran, ilgili her kişiden hesap sorulacağını vurgulayan' tam sayfa ilan verdi." ifadelerine yer verildi.

GAZETELERE İLAN VERİLDİ

Fenerbahçe Spor Kulübünün ilanı Fanatik, Fotomaç, Hürriyet, Milliyet, Posta, Sabah ve Sözcü gazetelerinde yayımlandı.

" ALIN TERİMİZ, DAVAMIZDI; HAKLIYDIK, KAZANDIK!" başlığıyla yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

27 Aralık 2021 Pazartesi günü, polis fezlekesi, medya propagandası ve hukuksuzların hukukuyla Fenerbahçe’yi suçlayanlar, tarihe gömüldüler!

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, oybirliği ile beraat kararını onadı,

3 Temmuz 2011 Pazar sabahı başlayan

Fenerbahçelilerin şanlı direnişi, ONURLU BİR ZAFER OLDU!

VİCDANLARDA TERTEMİZ OLAN KULÜBÜMÜZ,

HUKUK ÖNÜNDE DE MASUMİYETİNİ KANITLADI.

FENERBAHÇE’NİN DURUŞU, TÜRKİYE’NİN UYANIŞI OLDU!

Fenerbahçemiz, Eski Başkanımız Sn. Aziz Yıldırım,

eski yöneticilerimiz Sn. Şekip Mosturoğlu,

Sn. İlhan Ekşioğlu ve değerli Fenerbahçelilerin yargılandığı bu dava;

FETÖ tarafından kurgulanan,

Fenerbahçemizin ele geçirilmesinin hesabının yapıldığı hain bir kumpastı!

Bugün, güneş ‘‘Gururla Fenerbahçeliyim!’’ diyen her birimiz için doğuyor! Milyonların yüreklerini aydınlatan Fener, kumpasçıların sonu oluyor!

Ve şimdi milyonların yüreklerini kanatanlar için en ağır hesabı verme zamanı geliyor...

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA HAYKIRIYOR: BİZ ONURU İÇİN YAŞAYAN MİLYONLARIZ, KİMSE BİZE LEKE SÜREMEZ!

ALIN TERİMİZ, DAVAMIZDI; HAKLIYDIK, KAZANDIK!

ŞİMDİ HESAP VAKTİ!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Yargıtay şike davasında kararını verdi! Aziz Yıldırım ve 4 kişinin beraat kararları onandı