Fenerbahçe'den Aatif ve Dirar açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın affedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir."

DHA