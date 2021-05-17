Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek
Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe Spor Kulübünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Başkan Ali Koç'un 20 Mayıs Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Başkan Ali Koç'un bu toplantıda adaylığını açıklaması bekleniyor.