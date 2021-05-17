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  4. Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Spor Kulübünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Başkan Ali Koç'un  20 Mayıs Perşembe günü  Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Başkan Ali Koç'un bu toplantıda adaylığını açıklaması bekleniyor.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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