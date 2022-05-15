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  3. Fenerbahçe'den açıklama! Taraftarları taşıyan otobüse Trabzonsporlu kişiler tarafından bıçaklı, sopalı saldırı gerçekleşti!

Fenerbahçe'den açıklama! Taraftarları taşıyan otobüse Trabzonsporlu kişiler tarafından bıçaklı, sopalı saldırı gerçekleşti!

Fenerbahçe tarafından gelen açıklamaya göre, taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonsporlu kişiler tarafından bıçaklı, sopalı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den açıklama! Taraftarları taşıyan otobüse Trabzonsporlu kişiler tarafından bıçaklı, sopalı saldırı gerçekleşti!

Fenerbahçe, Edremit'ten gelen taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonspor formalı kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıklayarak, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit’ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü’nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.
 
Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
 
İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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