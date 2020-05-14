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Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Beşiktaş Kulübü değerli başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye...

Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Beşiktaş Kulübü değerli başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Çebi'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve iyi haberlerini almayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA


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