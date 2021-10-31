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  4. Fenerbahçe'den Altay, Gustavo ve Valencia açıklaması!

Fenerbahçe'den Altay, Gustavo ve Valencia açıklaması!

Sarı lacivertli kulübün Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Konyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın durumları merak ediliyordu. Fenerbahçe, oyuncuların durumları hakkında resmi hesabından açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Altay, Gustavo ve Valencia açıklaması!

Süper Lig'in 11. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup olarak ligdeki yenilgi serisini 3 maça çıkarmış ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı da 8'e yükselmişti. Sarı laciverti ekipte maç esnasında sakatlık yaşayan ve oyunu yarıda bırakan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın son durumları taraftarların merakla beklediği konuların başında yer alıyordu. Fenerbahçe kulübü tarafından 3 oyuncunun son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den Altay, Gustavo ve Valencia açıklaması!

Sarı lacivertli kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamada:

"İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan;

Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia’nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo’nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi. 

 

 

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