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  3. Fenerbahçe'den 'bankalar' açıklaması!

Fenerbahçe'den 'bankalar' açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Bankalar Birliği ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, borçlarının ertelendiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den 'bankalar' açıklaması!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin Türkiye Bankalar Birliği ile olan görüşmeleri sona yaklaşıyor. Yaklaşık 1 senedir süren görüşmelerde  Fenerbahçe, borçlarının ertelendiğini açıklayarak, bankalar ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nün KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler kullanıldı;

''Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır.''

Onur Çelik
Spor Editörü


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