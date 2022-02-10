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  3. Fenerbahçe'den beklenmeyen Pelkas kararı! Geleceği belli oldu!

Fenerbahçe'den beklenmeyen Pelkas kararı! Geleceği belli oldu!

Fenerbahçe'de ilk sezonunun aksine bu yıl etkisiz başlayan ve beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Pelkas hakkında karar verildi. Yıldız futbolcu sezon sonunda satılacak.

Fenerbahçe'den beklenmeyen Pelkas kararı! Geleceği belli oldu!

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe formasıyla başarılı bir istatistik yakalayan ve taraftarın da sevgilisi haline gelen Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, bu sezon ise eski performansını aratıyor. Yıldız futbolcu yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamazken Vitor Pereira'nın ayrılığı da oyununa etki etmedi. Pelkas'tan umudunu kesen yönetim ise gelecek sezon planlarında Yunan yıldıza yer vermemeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'den beklenmeyen Pelkas kararı! Geleceği belli oldu!

GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Teknik heyetten alınan rapor doğrultusunda Fenerbahçe yönetiminin Pelkas'ı satmaya karar verdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekiple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1 yıl da opsiyonu olan Pelkas için gelen teklifler sezon sonu değerlendirmeye alınacak. İstenilen fiyatların gelmesi durumunda Pelkas kesin olarak satılacak.

Fenerbahçe'den beklenmeyen Pelkas kararı! Geleceği belli oldu!

GEÇEN SEZONU MUMLA ARATTI

Geçtiğimiz sezon Yunan ligi ekiplerinden PAOK'tan 2.20 milyon euroya transfer edilen Dimitris Pelkas, o sezon çıktığı karşılaşmalarda 7 gole imza atarken 8 de asist yapmıştı. Bu performansıyla değerini katlayan ve Fenerbahçe'nin ciddi gelir beklediği futbolcu aynı performansı bu yıl sürdüremedi. Bu sezon 14 maçta görev alan Pelkas sadece 1 gole katkı sağladı.

Fenerbahçe'den beklenmeyen Pelkas kararı! Geleceği belli oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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