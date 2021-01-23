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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Orta saha oyuncusu için anlaşmaya varıldı! Bright Osayi-Samuel kimdir?

Fenerbahçe Klübü sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada Queens Park Rangers'de oynayan Bright Osayi-Samuel’in devre arasında takıma katılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Orta saha oyuncusu için anlaşmaya varıldı! Bright Osayi-Samuel kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers anlaştıklarını bildirdi.

"Bright Osayi-Samuel’in transferi hakkında bilgilendirme" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Bright Osayi-Samuel transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

 

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki Bright Osayi-Samuel 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde dünyaya geldi. İngiltere'ye göç etmeden önce İspanya'ya ailesiyle birlikte taşındı.

Bright Osayi-Samuel hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kutucuğa tıklayınız.

Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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