Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Orta saha oyuncusu için anlaşmaya varıldı! Bright Osayi-Samuel kimdir?
Fenerbahçe Klübü sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada Queens Park Rangers'de oynayan Bright Osayi-Samuel’in devre arasında takıma katılacağı belirtildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers anlaştıklarını bildirdi.
"Bright Osayi-Samuel’in transferi hakkında bilgilendirme" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Bright Osayi-Samuel transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Bright Osayi-Samuel’in transferi hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/bluohvUC9T— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2021
BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
23 yaşındaki Bright Osayi-Samuel 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde dünyaya geldi. İngiltere'ye göç etmeden önce İspanya'ya ailesiyle birlikte taşındı.
Bright Osayi-Samuel hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kutucuğa tıklayınız.
Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?