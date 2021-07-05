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  4. Fenerbahçe'den Caner ve Vitor Pereira'lı paylaşım!

Fenerbahçe'den Caner ve Vitor Pereira'lı paylaşım!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira ile anlaştığını duyurmasının ardından, Pereira'nın Caner Erkin ile yaşadıkları spor camiasının aklına geldi. Bunun üzerine ise Fenerbahçe Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den Caner ve Vitor Pereira'lı paylaşım!

Fenerbahçe uzun süren teknik direktör belirsizliğini geçtiğimiz günlerde Vitor Pereira'yı duyurarak ortadan kaldırmıştı. Bunun üzerine spor camiası Caner ve Pereira arasında geçmişte yaşanan problemi hatırlatarak ikili arasında nasıl bir iletişim olacağını merak ettiklerini dile getirdi. Fenerbahçe yaptığı paylaşımla bu yazılanlara noktayı koydu.

Fenerbahçe'den Caner ve Vitor Pereira'lı paylaşım!

NELER YAŞANMIŞTI?

Ligin oynanacak Galatasaray derbisinden önce ilk 11'de olmadığını gören Caner Erkin hocasına büyük tepki göstermişti. Pereira’ya karşı çıkan Caner ardından kendisini sakinleştirmeye gelen yöneticilerle de sıkıntı yaşayınca kadro dışı bırakılmıştı.  Vitor Pereira'nın yeniden sarı lacivertli camiaya gelmesinin ardından Caner Erkin ile nasıl bir ilişki içinde olacakları akıllara geldi. Fenerbahçe, bugün iki ismin birlikte fotoğrafını paylaşarak bir problem olmadığını göstermiş oldu.

Fenerbahçe'den Caner ve Vitor Pereira'lı paylaşım!

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