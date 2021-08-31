Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor!

Samatta'nın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, uzun süredir forvet bölgesi için transfer arayışı içerisindeydi. Birçok ismi gündemini alan ve görüşmelerde bulunan sarı lacivertli ekip, aradığı golcüyü MLS Ligi'nde buldu. Fenerbahçe, resmi hesabından yaptığı paylaşımla 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi hesabından yaptığı paylaşımda:

"Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır.

Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirme



Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır.



Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/rwDbI5wR1c — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2021

DİEGO ROSSİ'NİN KARİYERİ

5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya gelen Diego Rossi, kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor. 1.70 boyundaki oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor. Kariyerine Penarol takımında başlayan Uruguaylı oyuncu, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Los Angeles FC'ye transfer oldu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 maçta görev alırken 6 gol 1 asistlik katkı sağladı.