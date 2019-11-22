Fenerbahçe'den flaş açıklama!

Fenerbahçe, isim haklarının satılması haberleriyle çalkalanıyor. Yeni gelişmeye göre yapılan reesmi açıklama ise şu şekilde oldu.

KAP'a yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.