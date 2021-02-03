Fenerbahçe'den flaş TFF başvurusu: Derbide, sağlıkçılar tribüne alınsın!

Süper Lig'de son haftalarda yükselen formunu zorlu Hatayspor deplasmanında da devam ettiren Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Trabzonspor'a kaybetmesiyle birlikte liderliğe yükselmişti. 22'inci haftadaki Hatay deplasmanını kayıpsız geçen sarı-lacivertliler, haftayı zirvede kapatmayı garantiledi.

6 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisine tam konsantre hazırlanan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe yönetiminin, derbide, aşılanan sağlıkçıların tribünlere alınması için başvuru yaptığını duyurdu. Ancak sarı-lacivertli kulüpten konuyla alakalı resmi bir açıklama henüz gelmedi.

??‍⚕️?‍⚕️ Fenebahçe, Galatasaray derbisinde sosyal mesafenin korunması şartıyla aşılanan sağlıkçıların, sınırlı sayıda tribünde olması için TFF’ye başvurdu.. — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) February 3, 2021

Haber, sosyal medyada taraftarları ikiye bölerken TFF'nin olumlu ya da olumsuz vereceği karar merakla bekleniyor.

DERBİ HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

İki takımda hafta içi mesailerini kayıpsız geçerek derbiye moralli çıkıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, bugün yapılan idmanlarla birlikte derbi hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda Falcao ve Oğulcan Çağlayan takımla birlikte çalışmalara başlarken, yeni transfer Gedson Fernandes'in henüz karantinasının bitmediği açıklandı.

Fenerbahçe ise bugün açıklanan idman raporunda Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün takımla birlikte çalışmalara başladığını belirtti. Sarı-lacivertlilerde Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.