Fenerbahçe'den forvet transferi! Eski Beşiktaşlı Batshuayi ile anlaşma tamam! Resmi açıklama geldi

Forvet transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi için kulübü Chelsea ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüpten transfere ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Tayfun Altuntaş
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Fenerbahçe'den forvet transferi! Eski Beşiktaşlı Batshuayi ile anlaşma tamam! Resmi açıklama geldi

Transfer sürecinin hareketli takımı Fenerbahçe, Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olması sonrası rotayı eski Beşiktaşlı futbolcu Michy Batshuayi'ye çevirdi.

Sarı lacivertli yönetimin İngiliz ekibi Chelsea ile yaptığı görüşmelerde transferde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Batshuayi'nin de sarı lacivertlilere transfer olmayı kabul ettiği, son detayların konuşulduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den forvet transferi! Eski Beşiktaşlı Batshuayi ile anlaşma tamam! Resmi açıklama geldi

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Michy Batshuayi’nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir."

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun transfer şeklinde satın alma ibaresinin yer alması dikkat çekti. Böylece Fenerbahçe'nin oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattığı belirlendi.

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan Belçikalı forvet 14 gol attı, 5 asist yaptı. Kariyerinde 390 maça çıkan Belçikalı 142 gol attı, 39 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre yıldız golcünün değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Fenerbahçe'den forvet transferi! Eski Beşiktaşlı Batshuayi ile anlaşma tamam! Resmi açıklama geldi

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