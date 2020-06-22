Süper Lig'de zor günler geçiren ve şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Yabancı statüsünün kademeli olarak düşürülmesinin planlanması nedeniyle Türk futbolculara yönelen Fenerbahçe, Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'lın transferi için oyuncuyla anlaşma sağladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan için Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyecek.

İŞTE TRANSFERDE YAŞANANLAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre işte süreçle ilgili detaylar: Mert Hakan için ilk adımı atan taraf Galatsaray'dı.

GALATASARAY PROTOKOLE UYMADI

Sarı-kırmızılılar sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak Cimbom yapılan ön protokole uymadı.

ASLAN İŞİ AĞIRDAN ALDI, FENER DEVREYE GİRDİ

500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşamadı. Aslan işi ağırdan alınca Fenerbahçe devreye girdi.

Mert Hakan Yandaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe

EMRE BELÖZOĞLU BU SÖZLERLE İKNA ETTİ

Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna etti.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında Galatasaray'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

FORMAYI GİYİP POZ VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Mert Hakan'ın Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verdiği öğrenildi.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 2006 yılında Bursa Güven takımında futbol hayatına başlayan Mert Hakan Yandaş, 2011 yılında Yeşil Bursa'ya transfer oldu.

2012 yılında Oyak Renault, 2013 yılında Altınordu ve bir dönem Tire 1922 Spor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Menemen Belediyespor'a transfer olan Mert Hakan Yandaş, 86 bin Euro bedelle Sivasspor kadrosuna dahil oldu.

1,74 boyundaki sağ ayağına hakim oyuncu, on numara mevkisinde forma giyiyor.