Fenerbahçe'den Gentian Selmani hamlesi geldi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde yaptığı flaş transferlerle spor gündeminden düşmeyen sarı-lacivertliler, bu kez kaleci transferi için de yeni bir ismi listesine aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki Arnavut kaleci Gentian Selmani için kulübü Menemenspor'la görüşmelere başladı.Menemenspor'da geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Selmani, 46 gol yedi ve 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.



GENTİAN SELMANİ KİMDİR?

9 Mart 1998 yılında Arnavutluk'un Kruje şehrinde dünyaya gelen Selmani, futbola ülkesinin Partizani takımında başladı. Ardından KS Kastrioti Kruje ve KF Laçi formaları giyen Arnavut kaleci, geçtiğimiz sezonun başına Menemenspor'a bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu.

Selmani, ülkesinin A Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Bu sezon toplam 35 futbolcunun mücadele ettiği Ekol Göz Menemenspor’da 32 maçta 2880 dakika sahada kalan kaleci Gentian Selmani en istikrarlı isim olmayı başarmıştı. 1.88 boyunda olan Selmani'nin piyasa değeri ise 500 bin euro.