Fenerbahçe'den hakeme bir tepki daha! Maç tekrarını yarıda kestiler!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve bordo mavili ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından sarı lacivertli ekibin hakem tepkisi sürüyor. Maçın hakemi Ali Şansalan'ın yönetiminden memnun kalmayan Fenerbahçe'de karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte başkan Ali Koç, futbolcular ve taraftarlardan tepki gelmişti. Maçın üzerinden 2 gün geçse de Fenerbahçe'nin tepkisi dinmedi. Sarı lacivertli kulüp resmi hesabından tekrarını yayınladığı maçı yarıda keserek hakeme yönelik eleştirisini sürdürdü.

KIRMIZI KARTTA YAYIN KESİLDİ

Fenerbahçe, 23. dakikada Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae'nin gördüğü kırmızı kartın ardından yayını keserek, "Maçın 23. dakikasından sonrasında bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, bunun ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir" mesajını yayınladı. Yayın sonrasında ise Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de açıklama yaptı.

"İLK KEZ TAKIMIMIZIN BİR MAÇINI YARIDA KESTİK"

Erol Bilecik maçın yarıda kesilmesiyle ilgili olarak,

"Bugün gerçekten ilki yaşıyoruz. Hep beraber bu kararı aldık. Kanalımızda ilk kez takımımızın bir maçını yarıda kestik. Çünkü gerçekten bizim için maç 90 dakika değildi. Bu maç bizim için adaletin bittiği yerde bitmişti. Camia olarak bu maça dair tavrımızın kararlılıkla devam edeceğini hem vurgulamak hem de normal bir maç olarak kabul etmeyeceğimizin bir kez daha altını çizmek için bu gece bu yayını yarıda kestik.

Milyonlarca taraftarımızın içi rahat olsun. Biz, bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayız. Gerek saha içinde gerek saha dışında hakkımızı korumak için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SENARYOSU ÇOK ÖNCEDEN YAZILMIŞ BİR FİLM İZLEDİK"

Karşılaşmanın 23. dakikada maç olmaktan çıktığını söyleyen Bilecik, "Bu maçı 23. dakikada geçtik. Çünkü, 23. dakika itibarıyla iki takım arasında gerçekleşen bir maç olmaktan çıkmıştı. Bir futbol maçı değil senaryosu çok önceden yazılmış bir film izledik. Maç, maç olmaktan çıktı. Bir hakemin futbolculardan, takımlardan rol çaldığı, emek çaldığı sonuca direkt etki ettiği bizim hakkımızın yendiği olaya dönüştü." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU ADINA ENDİŞE VERİCİ BİR GELİŞME"

Bu yapılanların sadece Fenerbahçe'ye karşı yapıldığını dile getiren Erol Bilecik, "Bu inanılmaz bir şey. Bir hakem, bir takımın futbolcularına kinle, hırsla bakması gerçekten Türk futbolu adına endişe verici bir gelişme. Bu yapılanlar Türk futbolunda sadece Fenerbahçe'ye yapılmıştır. Bunu herkes son derece iyi bilsin ki Fenerbahçe demek, milyonlarca yürek demektir. Fenerbahçe, yoluna çıkan her şeyle, herkesle başkanından taraftarına baş etmeyi iyi bilir. Çünkü genlerinde vardır bu." dedi.

"BİR HATALI DÜDÜK YILLAR GEÇSE UNUTULMAZ"

Maçla ilgili hak aramaya önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini vurgulayan Bilecik, "Hırsızlığın en kötüsü alın terini çalmaktır. Maç sonunda birçok şey unutulur ama bir hatalı düdük yıllar geçse unutulmaz. Bu maçta ise bir değil onlarca hatalı düdükle tarihe haksızlık olarak kazındı.

Milyonlarca Fenerbahçelinin hakkını arayarak maçı tarihe bambaşka bir şekilde kazıyacağız. Bunu önümüzdeki günlerde görmeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İNANIYORUZ"

Yolun sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını aktaran Erol Bilecik, "Pazar gecesi o saatte bizi karşılamaya gelen ve bağrına basan büyük taraftarımız, herkese Fenerbahçe camiasının nasıl tek yürek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizim camia, böyle bir camia. İşte bu camia şampiyonluk yolunda önüne ne çıkarsa çıksın, her şeyin üstesinden birlik ve beraberlikle fazlasıyla gelir. Bu birlik beraberlikten aldığımız güçle sezon sonuna kadar her mecrada gereken mücadeleyi fazlasıyla verip yolun sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Buna emin olun. Her zamankinden çok daha fazla inanıyoruz.

Fenerbahçe artık uyandı! O efsanevi ruhuna geri döndü. Taraftarımız rahat olsun." diyerek açıklamasını sonlandırdı.