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  3. Fenerbahçe'den 'hazırlık maçı' açıklaması!

Fenerbahçe'den 'hazırlık maçı' açıklaması!

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda antrenman ve hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den 'hazırlık maçı' açıklaması!

Fenerbahçe, seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla idman ve hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: 

"Futbol A Takımımız, bu akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma ve ardından sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı yapacaktır" 

Fenerbahçe'den 'hazırlık maçı! açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Can Bartu Tesislerinde antrenmanların devam ettiğini açıkladı.

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Fenrbahçe Spor Kulübü'nün dün akşam internet sitesinde yayımladığı açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımız, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Saat 18.30’da başlayan idmanın ilk bölümünde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Ardından pas çalışması yapan oyuncularımız, antrenmanı dar alanda çift kale maçla noktaladı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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