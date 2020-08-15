Fenerbahçe'den hazırlık maçında farklı galibiyet!

Fenerbahçe ilk hazırlık maçından farklı galibiyetle ayrıldı. Takımın başına Erol Bulut'u getiren ve yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Sarı lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, yeni transferlerin de görev aldığı maçta İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37. dakikada Vedat Muriqi, 53. dakikada Alper Potuk ve 73'te Mevlüt Erdinç attı.

Yeni ve ses getiren transferler Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı.

Galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçe, sahaya şu 11 ile çıktı: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Deniz Türüç, Mert Hakan, Ferdi, Vedat

MAÇTAN NOTLAR

GOL | Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk golün asistini yeniden Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin yaptı.

GOL | Fenerbahçe'de Vedat Muriç, 37. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Golün asisti Zanka'dan geldi: 2-0.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

GOL | Fenerbahçe'de Alper Potuk, 53. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı. 3-0.

GOL | Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, 73. dakikada attığı golle farkı 4'e çıkardı. 4-0.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında maçı 4-0 önde tamamladı.