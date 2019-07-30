Fenerbahçe'den hızlı karar! Barış Alıcı Rize yolcusu

Yeni bir transfer haberi daha spor dünyasından geldi.

Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Barış Alıcı kimdir?

24 Haziran 1997 senesinde dünyaya gelen Barış Alıcı aslen İzmirlidir. Altınordu altyapısından yetişen Barış, 2014 yılında önce A takıma çıkarılmıştır.

Geçtiğimiz sezon 33 resmi karşılaşmada Altınordu forması giyen Barış Alıcı, tamamı ligde olmak üzere 10 gol kaydetmiştir. Hücumun sağında forma giyen Barış, sol kanatta da oynayabilmektedir.

Devlerin peşinde olduğu başarılı futbolcu beIN SPORTS'un iddiasına göre Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştır.