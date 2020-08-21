Fenerbahçe'den 'Jose Sosa' açıklaması

Sarı-Lacivertli kulüp, Jose Ernesto Sosa'yı 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdiği için Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katıldı.

FENERBAHÇE, JOSE SOSA'YI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Fenerbahçe, Twitter'dan yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.

Paylaşımın Jose Sosa ile ilgili olduğu anlaşıldı ve transfer resmen açıklandı.

JOSE SOSA'NIN FOTOĞRAFI SIZDIRILMIŞTI

Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafı gerçek çıktı. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Arjantinli yıldız Jose Sosa sabah saatlerinde Samandıra'da antrenman yapmıştı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde Bayern Münih, Napoli ve Atletico Madrid formaları giydi. 2014’te Beşiktaş’a transfer olan oyuncu bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Milan’ın yolunu tuttu. Ardından Trabzonspor’a transfer olan Sosa, 3 yıl forma giydiği bordo-mavili kulüpte kaptanlık yaptı. Geçen sezon ligde 29 maça çıkan oyuncu takımına 9 gol 7 asistlik katkı sağladı.