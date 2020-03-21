Fenerbahçe’den korona virüs açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımında gerçekleştirilen korona virüs testinden sonra, oyuncuların hastahanede yatmalarını gerektirecek bir durum olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın korona virüs testine girmesinin ardından açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcularımız, teknik kadromuz ve idari çalışanlarımız yapılan rutin tetkiklerde Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı değerlendirilmeleri amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Hastanede COVID-19 şüphesi ile detaylı olarak değerlendirilen oyuncularımıza gerekli tüm tahlil ve tetkikler yapılmış ve test için alınan numuneleri Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderilmiştir.

Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır.

Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler. Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır."

Kaynak: İHA