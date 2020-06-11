Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Koronavirüs salgını sonrası ara verilen, normalleşme süreci ile yarın yeniden başlayacak Süper Lig Cemil Usta Sezonun 27. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, dün yapılan koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, futbolcu ve teknik ekibin hepsinin sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabaka öncesi Fenerbahçe toplamda 40 puanla 7. sırada yer alırken, konuk ekip ise 22 puanla 18. yani son sırada yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Kayserispor maçı hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

SÜPER LİG 27. HAFTA PROGRAMI

12 Haziran Cuma:

21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk